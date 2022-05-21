Подготавливать посуду можно для каждого приема пищи

Любая еда может стать в разы вкусней – от простого овощного салата до запеканки, если правильно ее подать, заявляют профессиональные повара. При этом существует хитрость, которая позволит человеку воспринимать вкус и запах блюд более остро – достаточно натереть тарелку, в которой оно будет подано, чесноком.

Кулинарные специалисты отмечают, что этот способ сделает многие приемы пищи вкусней и не испортит другие более тонкие ароматы и вкусовые оттенки. Также можно натереть чесноком форму для запекания перед непосредственным приготовлением – это тоже поспособствует благоприятному эффекту.

Такой лайфхак можно использовать при употреблении супа, жареной или тушеной пищи. От натирания чесноком станет вкусней хлеб и помидор, в частности если добавить туда сливочного масла.

При этом запах может оставаться надолго на деревянных мисках и бамбуковой посуде. Удалить его можно, если немного прокалить посуду в печке. Для этого нужно нагреть ее до 275 градусов, обязательно выключить и положить миску на полтора-два часа. После процедуры могут появиться масляные капли, но в последствии они должны уйти.