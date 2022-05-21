Людям посоветовали сделать прививку

ВОЗ созвала экстренную встречу экспертов из-за вспышки заболеваемости обезьяньей оспой в Европе и Америке. Особый вопрос специалистов вызывает новый характер распространения болезни. Всего в мире официально подтвеерждено 37 заражений, еще 71 случай расследуют.

Большинство больных – мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. Британия, где были выявлены первые случаи, советует представителям сексуальных меньшинств прививаться от обычной оспы. Специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечает, что это и правда может помочь.

Вакцины от оспы обезьян не существует. Препарат от натуральной оспы помогает снизить риск заболеть на 85% или улучшить прогноз течения болезни – по крайней мере, такие наблюдения были зафиксированы ранее.

Пшеничная отметила, что риск появления инфекции в России крайне низок из-за ограничения авиасообщения между странами, в которых обнаружили больных.

Чаще всего оспа обезьян проходит у человека в течение нескольких недель. Однако иногда она может привести к летальному исходу в зависимости от изначального состояния здоровья больного.