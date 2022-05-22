Политик напомнил обо всех ляпах американского главы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram опубликовал нарезку из публичных конфузов американского лидера Джо Байдена. В последнее время президент еженедельно становится объектом насмешек со стороны общественности из-за своих выходок.

Медведев напомнил о том, как глава США пытался поздороваться с призраком, заявил о смерти 200 млн человек от коронавируса во всем мире, несколько раз упал с трапа самолета, перепутал имя Дональда Трампа, не смог выговорить фамилию Путина.

Отдельно политик обратил внимание на послание Байдена лидеру Северной Кореи. Американский президент придумал речь всего из двух слов: "Привет... Конец".

"Трудно ему", – написал Медведев.

В конце видео появилась фраза на английском "God save America" ("Боже храни/спаси Америку" – прим. редакции).

В минувшую пятницу Джо Байден во время визита в Сеул также перепутал имя президента Южной Кореи. Вместо Юн Сок Еля он произнес имя предшественника – Мун Чжэ Ина. Корейский лидер, который в этот момент был на сцене, никак на слова президента США не отреагировал, без смущения пожав ему руку.