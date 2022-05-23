После смерти политика вскрылась неприятная информация

Смерть выдающегося государственного деятеля Владимира Жириновского повергла в шок его родственников, коллег и многих простых жителей нашей страны. После смерти лидера либералов и демократов в информационном пространстве появились любопытные сведения о его сыне Игоре Лебедеве.



Оказалось, что наследник знаменитого политика решил откреститься от своих корней. Игорь сменил имя, фамилию и даже отчество. Сын именитого отца не захотел быть "Владимировичем".

Как утверждают авторы телеграм-канала Baza, теперь сын Жириновского носит имя Давид. В социальных сетях заверяют, что смена произошла летом 2021 года. Журналисты приводят документы, которые подтверждают данный факт. Теперь, по их данным, Игорь стал Давидом Александровичем Гарсия. Впрочем, никаких официальных заявлений по этому поводу не было.

Предполагается, что на такой отчаянный шаг Лебедев мог пойти из-за санкционных ограничений. В 2014-м году ему запретили поездки в Европу, где семейство политика имеет немало объектов недвижимости.

К слову, после смерти Жириновского неизвестные обокрали его могилу. Предположительно, было похищено послание от Игоря Лебедева.