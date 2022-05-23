Глава государства с иронией взирает на устроенную иностранцами истерику

Западные страны уверенно погружаются в затяжной кризис. При этом иностранные деятели стараются найти виноватых на стороне. Так, сейчас политики ряда государств пытаются убедить свое население и международное сообщество в том, что во всех их бедах почему-то виноват российский лидер Владимир Путин. Наш президент с иронией ответил на голословные обвинения в его адрес.



Разумеется, до главы российского государства были доведены бесконечные нападки западных деятелей. Мол, именно "всесильный" Владимир Владимирович виноват в том, что иностранцы стали жить значительно хуже. Удивительно, но искать причину в собственной внутренней и внешней политике зарубежные деятели не хотят.

Владимир Владимирович решил шуткой ответить на обвинения в том, что в экономических проблемах на Западе якобы "виноват Путин".

"Мы с ним обязательно поговорим", – с иронией пообещал глава государства.

Такое замечание в адрес западных политиков Владимир Путин сделал во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.