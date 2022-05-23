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Остатки самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики на дне реки Истра в Московской области. О месте находки изначально узнал документалист Алексей Никулин, пообщавшись с местным жителем.
Уже найдены шасси с частями двигателя. Предварительная работа в архиве Минобороны дала свои плоды: поисковики полагают, что нашли самолет 606-го легкобомбардировочного авиационного полка, который сбили в ноябре 1941 года.
Поисковики ищут и останки погиших летчиков, информацию о которых передадут их родственникам, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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