Пациент обратился к медикам лишь спустя двое суток после инцидента

Специалисты офтальмологического отделения Балашихинской областной больницы смогли вернуть зрение 57-летнему пациенту с рваной раной глазных яблок и обширной эрозией.

Оказалось, что в гараже на мужчину упал ящик с инструментами. За медпомощью он обратился лишь спустя двое суток. Хирурги провели первичную обработку с пластикой века правого глаза.

Зрение с функциями полностью восстановлены, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Пациента уже выписывали.



