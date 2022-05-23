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Специалисты офтальмологического отделения Балашихинской областной больницы смогли вернуть зрение 57-летнему пациенту с рваной раной глазных яблок и обширной эрозией.
Оказалось, что в гараже на мужчину упал ящик с инструментами. За медпомощью он обратился лишь спустя двое суток. Хирурги провели первичную обработку с пластикой века правого глаза.
Зрение с функциями полностью восстановлены, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Пациента уже выписывали.
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