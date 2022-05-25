Как раз и навсегда изгнать муравьев из дома

Как раз и навсегда изгнать муравьев из дома
Фото: Ants Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com
Надоедливые насекомые любят селиться в городских квартирах и на дачах

Тот, кто хотя бы однажды сталкивался с наступлением муравьиных полчищ, знает, как сложно избавиться от этих насекомых. Вездесущие живчики обожают устраивать себе жилище из шкафов на кухне. Однако выяснилось, что с этой напастью можно справиться в два счета.

Приятным фактом является то, что для проведения антимуравьиной операция потребуются всего два общедоступных, копеечных средства. Речь идет о простой сахарной пудре и cоде. Как утверждает англоязычный блогер София Хинчлифф, справиться с насекомыми очень легко.

При этом для человека использование такого метода абсолютно безопасно – нет необходимости обрабатывать квартиру химическими соединениями.

Для того чтобы приготовить чудодейственную смесь, необходимо в равных долях смешать пудру и соду. Полученный порошок нужно рассыпать там, где муравьи больше всего любят проводить время. Отличным вариантом будет найти щель, через которую они проникают в дом, и хорошенько ее обработать.

Смесь нужно подсыпать до тех пор, пока все муравьи не исчезнут. Как объяснила девушка, насекомых привлекает аромат сахара, а поглощаемая вместе с ним сода иссушает их тела изнутри, передает интернет-издание "МИР24".

Источник: Express ✓ Надежный источник
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