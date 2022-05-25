Блогеру Эдварду Билу смягчили наказание

Выпускать его из тюрьмы не стали

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор блогеру по делу о ДТП в центре Москвы. Решение в отношении тюремного заключения не изменилось, однако ему уменьшили срок лишения прав на полгода. 

Теперь вместо трех лет Билу нельзя управлять транспортным средством 2,5 года. В колонии общего режима ему предстоит отбывать также год и два месяца, передает "Пятый канал". 

Сторона защиты вердиктом недовольна, поскольку надеялась на освобождение подсудимого из-под стражи. 

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