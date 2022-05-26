Жители Одинцово заметили у забора обиженного на жизнь Винни-Пуха

Персонаж стоял к горожанам спиной

Жители Одинцово заметили у забора обиженного чем-то Винни-Пуха, который стоял спиной, повернувшись к синему забору. На снимке герой известного мультфильма грустит и держит в лапе баночку меда.

В районе, который облюбовал себе медведь, началась стройка. А горожане считают, что застройщики поступили некрасиво – нужно было установить бедолагу в другом месте, менее шумном, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кое-кто даже предложил спасти медведя и перенести его. Пока что, однако, с мертвой точки дело не сдвинулось.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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