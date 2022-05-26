Неадекват из Долгопрудного перепугал весь жилой дом

Мужчину увезла скорая

На улице Спортивной в Долгопрудном произошел инцидент: мужчина повис на кондиционере в жилом доме и громко кричал, пытаясь не упасть с четвертого этажа.

Одна из женщин заявила, что "товарищ орал", перебудив весь дом. А позднее разбил оконное стекло, пытаясь вырваться наружу.

МЧС и полиция вскрыли дверь, втащив мужчину назад в квартиру. Позднее его увезли на скорой. Один из фельдшеров сообщил, что тот находился под воздействием запрещенных веществ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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