Мужчину увезла скорая

На улице Спортивной в Долгопрудном произошел инцидент: мужчина повис на кондиционере в жилом доме и громко кричал, пытаясь не упасть с четвертого этажа.

Одна из женщин заявила, что "товарищ орал", перебудив весь дом. А позднее разбил оконное стекло, пытаясь вырваться наружу.

МЧС и полиция вскрыли дверь, втащив мужчину назад в квартиру. Позднее его увезли на скорой. Один из фельдшеров сообщил, что тот находился под воздействием запрещенных веществ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".