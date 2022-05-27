На площадках города представят десятки видов морепродуктов, в ресторанах предложат тематическое меню

В Москве продоолжаются сезонные фестивали. Так, 27 мая в российской стлице стартует "Рыбная неделя", в рамках которой горожане и гости города смогут приобрести продукты из огромного ассортимента на 23 площадках, которые будут работать вплоть до 5 июня.

Как указал глава города Сергей Собянин, на площадках представят десятки видов промысловой рыбы и иных морепродуктов со всей страны (включая зарубежную продукцию). Градоначальник приглашает жителей города отведать черноморской барабульки и дальневосточной корюшки. На прилавках будет и камбала, и палтус, и даже камчатский краб, чилийская форель и рыба из Вьетнама.

Рыбный рынок откроют на пространстве между Манежной и Площадью Революции площадью в 700 квадратов. Посетители смогут приобрести не только рыбу, но и мидии, устрицы и иные деликатесы.

В столичных магазиных по случаю "Рыбной недели" стартуют специальные акции. Рестораны также предложат посетителям тематическое меню. Градоначальник указал, что в программу включены мероприятия по спортивным состязаниям с показательными выступлениями по гребле и заплывами на сапбордах по Москве-реке.