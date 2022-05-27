Здравоохранительная система сможет увеличить число выздоровевших

Институт Росатома АО ГНЦ РФ – ФЭИ уже осуществил поставки свыше 12 тысяч микроисточников йода-125 в российские медучреждения. Искусственный радиоактивный изотоп применяется в медицине для лечения предстательной железы (используется, в частности, для брахитерапии злокачественной опухоли).

Производство микроисточников независимо от импортеров и полностью сертифицировано. Продукт института при этом полностью соответствует аналогам из зарубежных стран, а стоит вдвое дешевле.

С помощью отечественных разработок российское здравоохранение может эффективно экономить средства и увеличивать число выздоровевших пациентов, продолжая заниматься необходимыми исследованиями. В ГНЦ РФ – ФЭИ разработали уникальную технологию по изготовлению капсул с равномерным нанесением йода-125 на серебряную подложку микроисточника, что, в свою очередь, делает возможным равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность производственной линии – до 50 тысяч в год, указали в институте.

Брахитерапия представляет собой метод лучевой терапии с применением установки радиоактивного источника, облучающего пораженную злокачественным образованием ткань. Облучение происходит при минимальном поражении прилегающих органов и тканей человека.