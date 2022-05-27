Животное может как навредить, так и помочь саду

В подмосковном Комлесхозе сообщили, что начался сезон активности кротов. Молодые особи, которые появились недавно, в конце мая-начале июня начинают исследовать мир.

Очевидный вред от животного для огорода есть – при ройке тоннелей кроты не уворачиваются от препятствий, из-за чего могут серьезно пострадать корнеплоды, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако они могут и принести своебразную пользу.

В комитете отметили, что животные любят лакомиться огородными вредителями – медведками, а также уничтожать крыс и мышей. Вырытые кротовины способствуют аэрации почвы, что полезно для корней растений.