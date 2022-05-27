Огородников Подмосковья предупредили об активизации кротов

Животное может как навредить, так и помочь саду

В подмосковном Комлесхозе сообщили, что начался сезон активности кротов. Молодые особи, которые появились недавно, в конце мая-начале июня начинают исследовать мир. 

Очевидный вред от животного для огорода есть – при ройке тоннелей кроты не уворачиваются от препятствий, из-за чего могут серьезно пострадать корнеплоды, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако они могут и принести своебразную пользу. 

В комитете отметили, что животные любят лакомиться огородными вредителями – медведками, а также уничтожать крыс и мышей. Вырытые кротовины способствуют аэрации почвы, что полезно для корней растений. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей