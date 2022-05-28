Приметы на 29 мая: что нельзя делать в день Федора Житника

Приметы на 29 мая: что нельзя делать в день Федора Житника
Фото: pixabay.com
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Девушки не плели косы и не надевали красных платьев

В воскресенье, 29 мая, в народе отмечают день святого Федора. Праздник получил название Федора Житника в честь преподобного Федора Освященного, который стал известен благодаря своей святости. 

Что нужно делать 29 мая

  • Считалось, что в этот день нужно сеять яровые культуры.
  • Было приянто готовить каши из любого вида круп. 
  • Согласно обычаю, свадебные приготовления в этот праздник сулят хороший брак. 
  • Нужно заниматься уборкой, огородными работами и прочими бытовыми делами. 

Что нельзя делать 29 мая

  • Запрещалось использовать ложки даже для того, чтобы съесть кашу. Полагали, что так человек навлечет на себя и на дом беду. 
  • Нельзя было готовить и есть суп.
  • Оставлять завтрак в тарелке недоеденным было недопустимо. 
  • Застолья и шумные праздненства были под запретом, чтобы не привлечь внимание нечистой силы. 
  • Незамужние девушки не плели косы и не носили красных платьев. 

Приметы на 29 мая

  • Если начала цвести рябина, то больше холодов не будет. Если цвета так и нет, то осень окажется засушливой. 
  • Гремит гром – уродится овес.
  • Легушки стали много квакать – будет хорошая погода. 
  • Если птицы петь перестали, то жди ненастья. 
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