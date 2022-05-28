Девушки не плели косы и не надевали красных платьев

В воскресенье, 29 мая, в народе отмечают день святого Федора. Праздник получил название Федора Житника в честь преподобного Федора Освященного, который стал известен благодаря своей святости.

Что нужно делать 29 мая

Считалось, что в этот день нужно сеять яровые культуры.

Было приянто готовить каши из любого вида круп.

Согласно обычаю, свадебные приготовления в этот праздник сулят хороший брак.

Нужно заниматься уборкой, огородными работами и прочими бытовыми делами.

Что нельзя делать 29 мая

Запрещалось использовать ложки даже для того, чтобы съесть кашу. Полагали, что так человек навлечет на себя и на дом беду.

Нельзя было готовить и есть суп.

Оставлять завтрак в тарелке недоеденным было недопустимо.

Застолья и шумные праздненства были под запретом, чтобы не привлечь внимание нечистой силы.

Незамужние девушки не плели косы и не носили красных платьев.

Приметы на 29 мая