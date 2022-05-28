Приметы на 29 мая: что нельзя делать в день Федора Житника
Девушки не плели косы и не надевали красных платьев
В воскресенье, 29 мая, в народе отмечают день святого Федора. Праздник получил название Федора Житника в честь преподобного Федора Освященного, который стал известен благодаря своей святости.
Что нужно делать 29 мая
- Считалось, что в этот день нужно сеять яровые культуры.
- Было приянто готовить каши из любого вида круп.
- Согласно обычаю, свадебные приготовления в этот праздник сулят хороший брак.
- Нужно заниматься уборкой, огородными работами и прочими бытовыми делами.
Что нельзя делать 29 мая
- Запрещалось использовать ложки даже для того, чтобы съесть кашу. Полагали, что так человек навлечет на себя и на дом беду.
- Нельзя было готовить и есть суп.
- Оставлять завтрак в тарелке недоеденным было недопустимо.
- Застолья и шумные праздненства были под запретом, чтобы не привлечь внимание нечистой силы.
- Незамужние девушки не плели косы и не носили красных платьев.
Приметы на 29 мая
- Если начала цвести рябина, то больше холодов не будет. Если цвета так и нет, то осень окажется засушливой.
- Гремит гром – уродится овес.
- Легушки стали много квакать – будет хорошая погода.
- Если птицы петь перестали, то жди ненастья.