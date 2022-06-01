Политик выглядит на несколько лет старше

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель официально оставила свой пост в декабре 2021 года. Сейчас 67-летний политик ведет обычный образ жизни немецкого пенсионера, как и раньше не стесняясь лично ходить в продуктовый магазин. В этот момент ее и подловили фотографы, которые запечатлели Меркель в крайне неприглядном виде.

На снимке, опубликованном Ольгой Скабеевой в Telegram, бывшего канцлера практически невозможно узнать. В соцсетях отметили, что политик выглядит на 10 лет старше, чем на самом деле. По крайней мере, если сравнивать со снимками полугодовой давности. Некоторые написали, что она "чудовищно поплохела".

Меркель была растрепаной, без макияжа, в черной куртке. Когда именно был сделан снимок неизвестно – судя по одежде, в более холодный срок.

В российской прессе это стало первой фотографией экс-канцлера ФРГ с момента начала спецоперации России на Украине.