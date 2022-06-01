Житель Балашихи решил переночевать в детской коляске под дверью

Молодой человек уютно поспал и попортил предмет собственным весом

Жительница одного из жилых домов в Балашихе столкнулась с неприятной ситуацией – в детской коляске, предназначенной для ее ребенка, спал молодой человек. Незваный гость решил устроить себе ночлег в подъезде и нашел для этого самое подходящее место.

Женщина решила не выкладывать лицо "гостя" – надеется, что он сам себя узнает и сам выйдет на связь. Молодой человек испортил предмет своим весом.

А некоторые пользователи решили, что дама сама виновата – хранить коляску нужно у себя дома, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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