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Жительница одного из жилых домов в Балашихе столкнулась с неприятной ситуацией – в детской коляске, предназначенной для ее ребенка, спал молодой человек. Незваный гость решил устроить себе ночлег в подъезде и нашел для этого самое подходящее место.
Женщина решила не выкладывать лицо "гостя" – надеется, что он сам себя узнает и сам выйдет на связь. Молодой человек испортил предмет своим весом.
А некоторые пользователи решили, что дама сама виновата – хранить коляску нужно у себя дома, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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