Молодой человек уютно поспал и попортил предмет собственным весом

Жительница одного из жилых домов в Балашихе столкнулась с неприятной ситуацией – в детской коляске, предназначенной для ее ребенка, спал молодой человек. Незваный гость решил устроить себе ночлег в подъезде и нашел для этого самое подходящее место.

Женщина решила не выкладывать лицо "гостя" – надеется, что он сам себя узнает и сам выйдет на связь. Молодой человек испортил предмет своим весом.

А некоторые пользователи решили, что дама сама виновата – хранить коляску нужно у себя дома, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



