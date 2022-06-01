На сумасшедшего написали заявление в полицию

Правоохранительные органы устанавливают личность мужчины, которой сбросил на асфальт из балкона в одной из балашихинских многоэтажек два велосипеда. Транспорт чуть не убил двух дам, которые сидели в тот момент на лавочке. Буквально в метре от них грохнулся один велосипед, спустя мгновение – второй.

Шум стоял такой, что заходил ходуном весь дом. Проснувшиеся жильцы утверждают, что в них уже летали стеклянные бутылки из-под пива – тогда разбили лобовые стекла припаркованных авто.

Теперь сумасшедшего ищет полиция. По записи установили, что транспорт выкинули с общего балкона 15 этажа, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".