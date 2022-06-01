Жительница Котельников пришла в ярость из-за наглости местного автомобилиста

Женщина пожаловалась на все в Интернете

Жительница многоквартирного дома в Котельниках пожаловалась в социальных сетях на соседа, который занял на своем авто место для инвалидов. Фото успело облететь местные соцсети.

На фото стоит машина, которая стоит прямиком между парковочными местами для автовладельцев с ограниченными возможностями, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кто-то из комментаторов предположил, что кому-то в этой жизни не хватает парковок. Впрочем, доводы первого опроверг второй, заявивший, что в этом месте свободных метров для парковки всегда хватает.

Источник: ВКонтакте • Требует проверки
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