Женщина пожаловалась на все в Интернете

Жительница многоквартирного дома в Котельниках пожаловалась в социальных сетях на соседа, который занял на своем авто место для инвалидов. Фото успело облететь местные соцсети.

На фото стоит машина, которая стоит прямиком между парковочными местами для автовладельцев с ограниченными возможностями, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Кто-то из комментаторов предположил, что кому-то в этой жизни не хватает парковок. Впрочем, доводы первого опроверг второй, заявивший, что в этом месте свободных метров для парковки всегда хватает.