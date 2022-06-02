Местные требуют к себе такого же внимания

Жителей польского Острува-Велькопольского возмутили подарки украинским ребятам от одной из местных организаций. Жителей возмутило, что в День защиты детей внимания удосужились только беженцы из Украины, сообщает портал o2.

О том, что украинским детям подарила сладости местная компания Techland сообщила мэр Беата Климек в своих соцсетях. В комментариях под постом люди не стали скрывать своих эмоций по этому поводу.

"А как же польские дети?!!! Вы что там, совсем с ума посходили?", – возмущались местные жители.

Мэр отметила, что подарки были сделаны частной компанией. Она также попросила граждан быть милосердней в отношении беженцев из Украины, ведь они остались без дома, игрушек, а в некоторых случаях и близких.

По ее словам, для польских детей организовали праздник в местном парке с развлечениями.