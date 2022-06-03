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Специалисты хирургического отделения стационара №1 Люберецкой больницы смогли спасти пациента с множественными ранениями в сердце. Мужчина поступил в бессознательном состаниянии со сквозными ранами, коронарные сосуды были целы.
Как отмечает источник, операция длилась полтора часа. Пациенту вскрыли грудную клетку, ушили ранения и провели дренирование, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, мужчина находился в реанимации двое суток. После выздоровления в хиругическом отделении его выписали.
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