Подмосковные хирурги спасли пациента с множественными ранениями в сердце

Операция длилась полтора часа

Специалисты хирургического отделения стационара №1 Люберецкой больницы смогли спасти пациента с множественными ранениями в сердце. Мужчина поступил в бессознательном состаниянии со сквозными ранами, коронарные сосуды были целы.

Как отмечает источник, операция длилась полтора часа. Пациенту вскрыли грудную клетку, ушили ранения и провели дренирование, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, мужчина находился в реанимации двое суток. После выздоровления в хиругическом отделении его выписали.


Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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