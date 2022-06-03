Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Москвы и Луганска подписали соглашение о сотрудничестве
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
У двух городов теперь побратимские связи

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в ходе рабочей поездки Луганск, где у него состоялась встреча с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, а также главой городской администрации Манолисом Пилавовым.

По итогам встречи стороны договорились о заключении соглашения Москвы и ЛНР о сотрудничестве в экономической, научной, технической и культурной отраслях. Вместе с тем мэр российской столицы подписал с коллегами из ЛНР совместную декларацию, устанавливающую побратимские связи между Москвой и Луганском.

Собянин пояснил позднее для журналистов, что город начнет оказывать гуманитарную помощь в восстановлении как Луганска, так и Донецка. Предстоит большая и объемная работа в налаживании разрушенной инфраструктуры.

Сергей Собянин. Фото: Фото пресс-службы Главы Администрации Луганской Народной Республики

Глава Москвы также осмотрел ряд горхозяйства Луганска, над восстановлением которых уже работают специалисты из Москвы. Основная задача заключается в оказании помощи местному наслению – ему нужно восстановить нормальную мирную жизнь, для чего нужно восстановить школы, поликлиники и инженерную инфраструктуру. Для этой цели привлечены сотни специалистов и единиц техники, которые уже работают в Луганске. В город уже завезли все необходимые материалы для объектов жилого имущества, школ и теплотрасс.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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