У двух городов теперь побратимские связи

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в ходе рабочей поездки Луганск, где у него состоялась встреча с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, а также главой городской администрации Манолисом Пилавовым.

По итогам встречи стороны договорились о заключении соглашения Москвы и ЛНР о сотрудничестве в экономической, научной, технической и культурной отраслях. Вместе с тем мэр российской столицы подписал с коллегами из ЛНР совместную декларацию, устанавливающую побратимские связи между Москвой и Луганском.

Собянин пояснил позднее для журналистов, что город начнет оказывать гуманитарную помощь в восстановлении как Луганска, так и Донецка. Предстоит большая и объемная работа в налаживании разрушенной инфраструктуры.

Глава Москвы также осмотрел ряд горхозяйства Луганска, над восстановлением которых уже работают специалисты из Москвы. Основная задача заключается в оказании помощи местному наслению – ему нужно восстановить нормальную мирную жизнь, для чего нужно восстановить школы, поликлиники и инженерную инфраструктуру. Для этой цели привлечены сотни специалистов и единиц техники, которые уже работают в Луганске. В город уже завезли все необходимые материалы для объектов жилого имущества, школ и теплотрасс.