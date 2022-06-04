Высаживать огурцы следовало в строгом одиночестве

В народном календаре 5 июня получило название дня Левона Огуречника. Это старославянский праздник, в который принято почитать память епископа Леонтия.

Что можно делать 5 июня

Было принято молиться святому Леонтию о благополучии в доме.

Люди выходили на огород, чтобы заняться огуречными посевами.

Если в этот день случайно билось стекло, то собирать его следовало веником, смоченным в святой воде.

Что нельзя делать 5 июня

Запрещалось сажать огурцы, если кто-то видит. Первую рассаду нужно было поместить в землю так, чтобы никто не подсматривал – даже домашние.

Нельзя было наблюдать за работой другого человека, иначе можно оказаться обманутым.

Ремонтных работ нужно избегать, чтобы не пораниться.

Не допускалось менять привычное место – дом, работу или даже рабочий стол.

Мыть голову или купаться также не следует.

Расческой с чужимы волосами пользоваться было недопустимо.

Приметы на 5 июня