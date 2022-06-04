Приметы на 5 июня: что нельзя делать в день Левона Огуречника

Приметы на 5 июня: что нельзя делать в день Левона Огуречника
Фото: pixabay.com
Высаживать огурцы следовало в строгом одиночестве

В народном календаре 5 июня получило название дня Левона Огуречника. Это старославянский праздник, в который принято почитать память епископа Леонтия. 

Что можно делать 5 июня

Было принято молиться святому Леонтию о благополучии в доме.

Люди выходили на огород, чтобы заняться огуречными посевами.

Если в этот день случайно билось стекло, то собирать его следовало веником, смоченным в святой воде. 

Что нельзя делать 5 июня

  • Запрещалось сажать огурцы, если кто-то видит. Первую рассаду нужно было поместить в землю так, чтобы никто не подсматривал – даже домашние. 
  • Нельзя было наблюдать за работой другого человека, иначе можно оказаться обманутым.
  • Ремонтных работ нужно избегать, чтобы не пораниться.
  • Не допускалось менять привычное место – дом, работу или даже рабочий стол.
  • Мыть голову или купаться также не следует. 
  • Расческой с чужимы волосами пользоваться было недопустимо.

Приметы на 5 июня

  • Появилось много оводов, значит огурцы уродятся.
  • Обильное цветение боярышника сулит холодную зиму. 
  • Если этот день выдался ярким, то зимой будет много метелей.
  • Сон с 4 на 5 июня считается вещим.
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