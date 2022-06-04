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В народном календаре 5 июня получило название дня Левона Огуречника. Это старославянский праздник, в который принято почитать память епископа Леонтия.
Было принято молиться святому Леонтию о благополучии в доме.
Люди выходили на огород, чтобы заняться огуречными посевами.
Если в этот день случайно билось стекло, то собирать его следовало веником, смоченным в святой воде.
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