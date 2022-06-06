Балашихинские хирурги удалили пациентке гагинтскую опухоль

Женщина уже выписана

Огромная опухоль диаметром в десять сантиметров была благополучно удалена у молодой пациентки медиками Московского областного онкодиспансера в Балашихе.

Как отмечает ичтоник, размер одной молочной железы у пациентки стал на три размера больше другой всего лишь за год. Женщине удалили кожный "чехол", соединив ткани, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уменьшающая маммопластика была успешно проведена, эстетика молочной железы сохранена. Пациентку уже выписали.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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