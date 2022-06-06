Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
В Красногорске произошел инцидент с собакой, которая была по каким-то причинам без поводка: на набережной лабрадор бросился на ребенка, который играл в мячик.
Однако хозяйка решила убрать собаку лишь после того, как все вокруг начали кричать. Однако хозяйка собаки даже не извинилась – напротив, нагрубила в ответ.
Юрист Ирина Зуй указала, что действующее законодательство запрещает выгуливать собак в местах массового отдыха граждан. В противном случае предусмотрены штрафы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Вашингтон добился того, к чему шел последние 60 лет
Берлин надеется не стать посредником в этом конфликте