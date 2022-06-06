Лабрадор без поводка напал на ребенка в Красногорске

Местные жители обсуждают скандал

В Красногорске произошел инцидент с собакой, которая была по каким-то причинам без поводка: на набережной лабрадор бросился на ребенка, который играл в мячик.

Однако хозяйка решила убрать собаку лишь после того, как все вокруг начали кричать. Однако хозяйка собаки даже не извинилась – напротив, нагрубила в ответ.

Юрист Ирина Зуй указала, что действующее законодательство запрещает выгуливать собак в местах массового отдыха граждан. В противном случае предусмотрены штрафы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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