Местные жители обсуждают скандал

В Красногорске произошел инцидент с собакой, которая была по каким-то причинам без поводка: на набережной лабрадор бросился на ребенка, который играл в мячик.

Однако хозяйка решила убрать собаку лишь после того, как все вокруг начали кричать. Однако хозяйка собаки даже не извинилась – напротив, нагрубила в ответ.

Юрист Ирина Зуй указала, что действующее законодательство запрещает выгуливать собак в местах массового отдыха граждан. В противном случае предусмотрены штрафы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".