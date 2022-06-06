В "Роскосмосе" назвали потерю знаменитого специалиста невосполнимой утратой

Дважды Герой Советского Союза, прославленный космонавт Валерий Рюмин умер в 82-летнем возрасте, о чем стало известно сегодня, 6 июня.

Новость появилась на официальном сайте российской государственной корпорации "Роскосмос". В сообщении, опубликованном пресс-службой, говорится, что заслуженный борnинженер был товарищем и другом для многих специалистов страны, которые трудятся на космическую отрасль Российской Федерации.

Руководитель государственной корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что смерть Рюмина стала для него невосполнимой потерей.

Рюмин появился на свет в 1939 году в Комсомольске-на-Амуре. Уже в 34-летнем возрасте стал членом отряда космонавтов в должности бортового инженера. За три года трижды (в период с 1977 по 1980 годы) отправлялся в космос. Побил рекорды по длительности полета в космосе, также возглавлял миссии станций "Салют-7" и "Мир".

В прошлом году скончался в преклонном возрасте космонавт, дважды Герой СССР Владимир Шаталов.