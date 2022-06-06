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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковьек 29-летнего жителя Тверской области, который подозревается в краже иностранного экскаватора стоимостью от 1 млн рублей.
Как отмечает источник, в дежурную часть обратилась 31-летняя женщина, сообщившая, что с ее участка в деревне Васнево похитили машину. Злоумышленника быстро нашли – он угнал экскваратор к одной из промышленных баз в Тверской области. Технику вернули пострадавшей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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