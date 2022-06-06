Полиция раскрыла в Подмосковье кражу экскаватора

Технику вернули владельцу

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковьек 29-летнего жителя Тверской области, который подозревается в краже иностранного экскаватора стоимостью от 1 млн рублей. 

Как отмечает источник, в дежурную часть обратилась 31-летняя женщина, сообщившая, что с ее участка в деревне Васнево похитили машину. Злоумышленника быстро нашли – он угнал экскваратор к одной из промышленных баз в Тверской области. Технику вернули пострадавшей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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