Технику вернули владельцу

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковьек 29-летнего жителя Тверской области, который подозревается в краже иностранного экскаватора стоимостью от 1 млн рублей.

Как отмечает источник, в дежурную часть обратилась 31-летняя женщина, сообщившая, что с ее участка в деревне Васнево похитили машину. Злоумышленника быстро нашли – он угнал экскваратор к одной из промышленных баз в Тверской области. Технику вернули пострадавшей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".