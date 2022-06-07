Отважная собака спасла жительницу ЛНР от обстрела

Отважная собака спасла жительницу ЛНР от обстрела
Фото: www.pixabay.com
Русский той приобрел особые навыки за период украинской агрессии

Незалежные силовики вот уже несколько лет жестоко борются с мирным населением двух республик Донбасса. За эти годы местные научились жить под бесконечными обстрелами, а домашние питомцы обзавелись необычными навыками. Так, острое чутье собаки сохранило жизнь жительницы Луганской народной республики и ее дочери.

Невероятная история произошла в Северодонецке, который находится под массированным обстрелом со стороны украинских силовиков. По словам спасенной женщины, ее любимая собака по кличке Роза научилась чувствовать прилеты. В какой-то момент она подбежала к родному семейству, начала истошно лаять и крутиться вокруг них.

Потом собака бросилась в дом, хозяйка побежала за ней. Именно это спасло ее жизнь. Снаряд попал в дом, однако внутри оказалось безопаснее всего. Потоки осколков разнесли все во дворе. К сожалению, в этой бойне погибли родители спасенной женщины.

Жительница ЛНР вместе с дочерью были госпитализированы в луганскую больницу. Благодарные собаке за спасение родственницы настояли, чтобы их любимицу разместили вместе с семейством в палате. Врачи, которые хорошо понимают, что довелось пережить пострадавшим, согласились на это, и теперь Роза находится вместе с любимыми хозяйками в безопасности.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Минобороны России обратилось к украинским военным

В ведомстве заявили, что поддерживать текущий режим в Киеве тщетно

Военный эксперт заявил о переломном моменте во взятии Северодонецка

Бои в городе продолжаются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей