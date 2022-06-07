Русский той приобрел особые навыки за период украинской агрессии

Незалежные силовики вот уже несколько лет жестоко борются с мирным населением двух республик Донбасса. За эти годы местные научились жить под бесконечными обстрелами, а домашние питомцы обзавелись необычными навыками. Так, острое чутье собаки сохранило жизнь жительницы Луганской народной республики и ее дочери.



Невероятная история произошла в Северодонецке, который находится под массированным обстрелом со стороны украинских силовиков. По словам спасенной женщины, ее любимая собака по кличке Роза научилась чувствовать прилеты. В какой-то момент она подбежала к родному семейству, начала истошно лаять и крутиться вокруг них.

Потом собака бросилась в дом, хозяйка побежала за ней. Именно это спасло ее жизнь. Снаряд попал в дом, однако внутри оказалось безопаснее всего. Потоки осколков разнесли все во дворе. К сожалению, в этой бойне погибли родители спасенной женщины.

Жительница ЛНР вместе с дочерью были госпитализированы в луганскую больницу. Благодарные собаке за спасение родственницы настояли, чтобы их любимицу разместили вместе с семейством в палате. Врачи, которые хорошо понимают, что довелось пережить пострадавшим, согласились на это, и теперь Роза находится вместе с любимыми хозяйками в безопасности.