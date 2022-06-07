В Подмосковье раскрыли кражу чемодана с 1,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Москвы, подозреваемого в позищении чемодана, сообщили в главке подмосковного МВД.

Как отмечает источник, ранее местный житель обратился в дежурную часть, рассказав, что от подъезда его дома на Ильинском бульваре неизвестный вынес чемодан, где находились личные вещи и около полутора миллионов рублей.

Оперативники смогли установить личность злоумышленника, который пояснил, что заметил у подхезда чемодан, мимо которого не смог пройти. Часть средств он потратил на собственные нужды, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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