Возбуждено уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Москвы, подозреваемого в позищении чемодана, сообщили в главке подмосковного МВД.

Как отмечает источник, ранее местный житель обратился в дежурную часть, рассказав, что от подъезда его дома на Ильинском бульваре неизвестный вынес чемодан, где находились личные вещи и около полутора миллионов рублей.

Оперативники смогли установить личность злоумышленника, который пояснил, что заметил у подхезда чемодан, мимо которого не смог пройти. Часть средств он потратил на собственные нужды, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".