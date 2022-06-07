Британские военные устроили секс-оргию с незнакомкой в казарме

Британские военные устроили секс-оргию с незнакомкой в казарме
Matt Cetti-Roberts/www.globallookpress.com
Делом дошло до Минобороны

Бойцы парашютно-десантного полка армии Великобритании решили порезвиться с дамой, которую тайно провели в казармы, пишет таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники.

В материале говорится, что бойцы в казармах Мервилля решили как следует отдохнуть. В распоряжение военного руководства попала видеозапись, на которой один солдат отдает воинскую честь – другой в то же самое время развлекается с одной рыжеволосой красоткой на фоне, ничуть не стесняясь присутствия остальных товарищей.

Военная полиция королевства уже приступила к расследованию неслыханного инцидента. Правоохранительные органы интересуются, каким образом женщину смогли провести в казармы – речь идет о военном объекте. Проводится проверка на предмет нарушения военных приказов.

Один из представителей британского оборонного ведомства, имя которого не раскрывается, заявил, что от личного состава Минобороны ожидает самого образцового поведения – тот, кто не попадает в эти рамки, станет фигурантом расследования.

Ранее не менее неприятное событие произошло в Эстонии – отличились французские военнослужащие одного из батальонов НАТО, которые решили распить спиртное в вагоне поезда под веселые песни, совершенно не чураясь массы пассажиров. Качество алкоголя вызвало вопросы: бойцы оккупировали уборную в вагоне, куда ходили опорожнить содержимое своих желудков.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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