Жители Химок пожаловались на местных малолетних токсикоманов

Дети решили побаловаться газом, шокировав горожан

В городских группах Химок в соцсетях появилось заявление о детях, которые находились в неадекватном состяонии из-за газа, которым надышались из баллончиков.

Одна из пользовательниц сообщила, что у парковки перед ТЦ трое детей дышали непонятным газом. После этого один ребенок начал орать матом, а второй стал выбегать на дорогу перед проезжающими авто.

Женщина обратилась к родителям ребят с просьбой проявлять внимательность к детям, указав, что у каждого в руках был баллон, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Пользователи вызвали негодование из-за поведения детей.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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