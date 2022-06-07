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В городских группах Химок в соцсетях появилось заявление о детях, которые находились в неадекватном состяонии из-за газа, которым надышались из баллончиков.
Одна из пользовательниц сообщила, что у парковки перед ТЦ трое детей дышали непонятным газом. После этого один ребенок начал орать матом, а второй стал выбегать на дорогу перед проезжающими авто.
Женщина обратилась к родителям ребят с просьбой проявлять внимательность к детям, указав, что у каждого в руках был баллон, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Пользователи вызвали негодование из-за поведения детей.
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