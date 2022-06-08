Мелкая собачка оказалась весьма воинственной

Не зря говорят, что судить об окружающих по их внешнему виду не стоит. Так, мало кому могло прийти в голову, что маленький йорк способен нагнать страху на достаточно крупного медведя. Однако взбешенный проникновением косолапого на родную территорию песик отважно бросился отстаивать свои земли и заставил дрожать от ужаса непрошеного гостя.



Удивительная история попала в объектив скрытой камеры, которая отслеживает происходящее во дворе частного дома. Оказалось, пока хозяева занимались своими делами, на территорию их участка проник медведь. Настоящая сторожевая собака, которой себя явно ощущает йоркширский терьер, кинулась прогонять медведя за забор. При этом истошный лай мелкой собачки так сильно перепугал крупного медведя, что он от страху взобрался на дерево.

Стоит отметить, что габариты нарушителя границ частного участка совсем не испугали пса. Тот продолжил облаивать медведя, желая поскорее избавиться от непрошеного гостя.

Пользователей интернет-пространства поразила отвага малыша и его готовность встать на защиту частной собственности обожаемых владельцев.