Политик рассказала о своей слабости

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вспомнила о первой встрече с Владимиром Путиным в интервью телеканалу Phoenix. По ее словам, в 2007 году глава России сделал ей небольшой подарок.

После первого визита Меркель в Сочи зарубежные СМИ писали, что во время переговоров политиков в комнату случайно зашел пес российского президента – лабрадор Кони. Это крайне напугало канцлера, поскольку после нападения пса в 1995 году она стала страдать от кинофобии (боязни собак).

Позже, в 2016 году, Путин в интервью признавался, что ничего о страхе Меркель не знал. Он полагал, что канцлеру будет приятно познакомиться с его псом. По его словам, за произошедшее перед ней он потом извинился, передает телеканал "360".

Политик в интервью пошутила, что в тот момент ее "смелости мог быть положен конец". Подобные психологические аспекты, приводит ее слова РИА ФАН, не позволяют действовать полноценно в политическом поле, поскольку в любой момент может что-то пойти не так.

Меркель вспомнила, что тогда, в 2007 году, Владимир Путин сделал ей подарок – презентовал маленького игрушечного пса. Это произошло во время их встречи в Кремле, которая случилась незадолго до ее визита в Сочи.

"Путин мне сказал: "Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?" И у него была для меня такая большая игрушечная собака", – рассказала она.

При этом у политиков сложились дружеские отношения. В Европе считали, что Меркель является единственным представителем европейской власти, кто способен договариваться с российским президентом.