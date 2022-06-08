Часть россиян лишилась пенсий из-за западных санкций

Часть россиян лишилась пенсий из-за западных санкций
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В будущем их число может возрасти

Пенсионный фонд России столкнулся с трудностями при выплате пенсий некоторым россиянам. Из-за введенных на Западе санкций переводы от организации стали отклонять в зарубежных банках, пишет РБК. 

Как рассказали в ПФР, были возвращены платежи, предназначенные для 37 граждан России. Большинство из них направили заявления с новыми реквизитами. 

Всего за рубежом находится около 124 тысяч россиян, которые получают пенсионные выплаты от России. Большинство из них – в Германии, Израиле и Абхазии. 

Проблемы с выплатой пенсий появились в апреле после того, как западные страны начали вводить санкционные ограничения на транзакции с российскими банками. В этом же месяце правительство РФ утвердило новый регламент, согласно которому переводы можно осуществлять с помощью банковских организаций, которые не попали в черный список. Раньше большинство проводилось через "Сбербанк", однако 14 июня его планируют отключить от SWIFT.

В случае, если российские пенсионеры за рубежом не могут получить положенные выплаты, они могут подать заявление на получение пенсии в рублях на территории России, указав реквизиты счета в российском банке, пишет URA.RU

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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