Водоемы в этот период таили особую опасность

В народном календаре 9 июня отмечают два праздника – Федорин день и Зеленые святки. Первый назван в честь святой девы Федоры, которая пострадала из-за гонений на христиан, а второй ознаменует окончание весны и начало лета. Он проводится каждый четверг перед Троицей, в честь чего получил еще одно название – Семик.

Что можно делать 9 июня

Было принято задабривать русалок – кидать в воду лакомства, украшения и цветы. На деревьях возле водоемов развешивали женскую одежду и ленточки.

Считается, что в этот день нужно обязательно помянуть тех, кто умер не своей смертью.

Девушки водили вокруг березы хороводы и украшали ветки бусами.

Нужно было срывать березовые ветки и размещать их на улицах и домах. Обязательно приносили одну зеленую ветку на могилу к родственникам.

Что нельзя делать 9 июня

Запрещалось ходить самостоятельно в лес, купаться в водоемах и в целом стоять рядом с водой.

Выводить скот в леса тоже не следовало.

Запрет на купание действовал всю неделю – до следующего четверга.

Рукоделие было под запретом.

Заниматься домашними делами: уборкой, ремонтом, огородными делами было недопустимо.

Приметы на 9 июня