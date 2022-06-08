Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Зеленые святки

Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Зеленые святки
Фото: pexels.com
Водоемы в этот период таили особую опасность

В народном календаре 9 июня отмечают два праздника – Федорин день и Зеленые святки. Первый назван в честь святой девы Федоры, которая пострадала из-за гонений на христиан, а второй ознаменует окончание весны и начало лета. Он проводится каждый четверг перед Троицей, в честь чего получил еще одно название – Семик. 

Что можно делать 9 июня

  • Было принято задабривать русалок – кидать в воду лакомства, украшения и цветы. На деревьях возле водоемов развешивали женскую одежду и ленточки.
  • Считается, что в этот день нужно обязательно помянуть тех, кто умер не своей смертью.
  • Девушки водили вокруг березы хороводы и украшали ветки бусами. 
  • Нужно было срывать березовые ветки и размещать их на улицах и домах. Обязательно приносили одну зеленую ветку на могилу к родственникам. 

Что нельзя делать 9 июня

  • Запрещалось ходить самостоятельно в лес, купаться в водоемах и в целом стоять рядом с водой. 
  • Выводить скот в леса тоже не следовало. 
  • Запрет на купание действовал всю неделю – до следующего четверга. 
  • Рукоделие было под запретом. 
  • Заниматься домашними делами: уборкой, ремонтом, огородными делами было недопустимо. 

Приметы на 9 июня

  • Если утром выпало много росы, то день окажется солнечным. 
  • Дождь пошел – такой окажется и осень. 
  • Вороны много кричат – жди непогоды. 
  • Если вода в водоемах выглядит почерневшей, то будет сильная гроза. 
  • Духота утром сулит ненастье. 
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