Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Зеленые святки
прочитано 313 раз
Водоемы в этот период таили особую опасность
В народном календаре 9 июня отмечают два праздника – Федорин день и Зеленые святки. Первый назван в честь святой девы Федоры, которая пострадала из-за гонений на христиан, а второй ознаменует окончание весны и начало лета. Он проводится каждый четверг перед Троицей, в честь чего получил еще одно название – Семик.
Что можно делать 9 июня
Было принято задабривать русалок – кидать в воду лакомства, украшения и цветы. На деревьях возле водоемов развешивали женскую одежду и ленточки.
Считается, что в этот день нужно обязательно помянуть тех, кто умер не своей смертью.
Девушки водили вокруг березы хороводы и украшали ветки бусами.
Нужно было срывать березовые ветки и размещать их на улицах и домах. Обязательно приносили одну зеленую ветку на могилу к родственникам.
Что нельзя делать 9 июня
Запрещалось ходить самостоятельно в лес, купаться в водоемах и в целом стоять рядом с водой.
Выводить скот в леса тоже не следовало.
Запрет на купание действовал всю неделю – до следующего четверга.
Рукоделие было под запретом.
Заниматься домашними делами: уборкой, ремонтом, огородными делами было недопустимо.
Приметы на 9 июня
Если утром выпало много росы, то день окажется солнечным.
Дождь пошел – такой окажется и осень.
Вороны много кричат – жди непогоды.
Если вода в водоемах выглядит почерневшей, то будет сильная гроза.