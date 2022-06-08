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Транспортное происшествие произошло на желенодорожных путях с участием легкового авто в Раменском: авто перевернуллсь на дороге.
В социальных сетях пишут, что к делу подключили спасателей, которые смогли вовремя перевернуть легковую машину и убрать ее с железнодорожных путей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Как отмечает источник, в Королеве водитель каршеринга проехал по надземному переходу и врезался в железную дорогу.
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