К делу подключили спасателей

Транспортное происшествие произошло на желенодорожных путях с участием легкового авто в Раменском: авто перевернуллсь на дороге.

В социальных сетях пишут, что к делу подключили спасателей, которые смогли вовремя перевернуть легковую машину и убрать ее с железнодорожных путей, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, в Королеве водитель каршеринга проехал по надземному переходу и врезался в железную дорогу.



