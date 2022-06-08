Все началось из-за спора жертвы с фермером

Убийство основателя одной из крупнейших областных региональных компаний произошло в Тамбовской области. Согласно приведенным данным, бизнесмена Юрия Хохлова застрелили на территории одной из агрофирм.

Местные СМИ пишут, что бизнесмен стал жертвой одного из местных фермеров, с которым он рассорился из-за земельного участка.

Правоохранительные органы указывают, что утром был обнаружено тело мужчины 53-летнего возраста. В полутора километрах же был найден труп 49-летнего мужчины, совершившего самоубийство.

Местные журналисты утверждают, что убитым оказался бизнесмен Юрий Хохлов, которого в регионе прозвали "сахарным королем" – он основал одну из крупнейших компаний в стране по сельскохозяйственной переработке в нескольких регионах, а также Кирсановский и Грибановский сахарные заводы.

Как пишет "Российская газета", фермер рассорился с главой агрохолдинга из-за посевной площади в 150 га. Территория принадлежала одной из фирм бизнесмена, однако фермер ее ежегодно засеивал. Работники агрофирмы якобы по указанию начальства уничтожали урожай.