В столице определили лучших представителей сферы туризма

В российской столице выбрали самых профессиональных и успешных представителей сферы гостеприимства. Заслуженные награды получили лучшие администраторы отелей, гиды, переводчики и другие специалисты. В конкурсе, получившем название "Московские мастера" участвуют порядка 20 тысяч человек, представляющих более тысячи столичных компаний.



В этом году впервые оценивались заслуги на рынке представителей такой профессии, как специалист по организации и предоставлению туристских услуг. Московские профессионалы отправили на конкурс более 120 заявок.

Лучшим в номинации "Администратор гостиницы" стал Олег Князев из Movenpick Moscow Taganskaya. Самым профессиональным и успешным гидом-переводчиком признали Елену Фоминых. Лучшим экскурсоводом авторских туров стала Марина Крымская. Самым успешным специалистом по организации и предоставлению туристских услуг назвали Александру Михайлову, представляющую компанию "7 холмов".

В первую очередь, судьи оценивали эрудированность участников конкурса, а также их умение заинтересовать клиентов в своем туристическом продукте и обеспечить удовлетворение запросов потребителей на высшем уровне. Среди жюри были члены городского комитета по туризму, представители Московской конфедерации промышленников и предпринимателей и других структур.

Популярный профессиональный конкурс проводится в Белокаменной с 1998 года.