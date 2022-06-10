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Студентка из Подмосковья пожаловалась на водителя общественного транспорта, который кричит и ругается со всеми пассажирами с социальными картами оплаты. Своим недовольством она поделилась в соцсетях.
По ее словам, мужчину возмущает, что из-за таких клиентов он не выполняет поставленных руководством план, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". После начинает кричать и оскорблять студентов, пенсионеров и других людей, кто пользуется льготным проездом.
"Обсуждает их внешность: "вы не выглядите как ребенок из многодетной семьи!" и продолжает орать, особенно на девочек", – поделилась девушка "ВКонтакте".
Как отметили в транспортной компании, после инцидента водителя привлекли к дисциплинарной ответственности, а также предупредили, что в случае повторения его могут уволить с работы.
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