Мужчина остался недоволен, что та пользуется льготным проездом

Студентка из Подмосковья пожаловалась на водителя общественного транспорта, который кричит и ругается со всеми пассажирами с социальными картами оплаты. Своим недовольством она поделилась в соцсетях.

По ее словам, мужчину возмущает, что из-за таких клиентов он не выполняет поставленных руководством план, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". После начинает кричать и оскорблять студентов, пенсионеров и других людей, кто пользуется льготным проездом.

"Обсуждает их внешность: "вы не выглядите как ребенок из многодетной семьи!" и продолжает орать, особенно на девочек", – поделилась девушка "ВКонтакте".

Как отметили в транспортной компании, после инцидента водителя привлекли к дисциплинарной ответственности, а также предупредили, что в случае повторения его могут уволить с работы.