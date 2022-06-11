К каждому приему пищи нужно подходить с умом

Каша на воде или молоке традиционно считается самым полезным завтраком. Однако, выяснилось, что в некоторых ситуациях такая трапеза может только навредить. Ясность в важный для здоровья вопрос внесла известный диетолог Юлия Чехонина.



Эксперт по питанию напомнила, что, в первую очередь, необходимо обращать внимание на баланс белков, жиров и углеводов. По наблюдениям диетолога, в нашей стране частым явлением стал переизбыток жира и углеводов. Нехватка белка плохо действует на здоровье, также такой дисбаланс приводит к ожирению.

Именно поэтому не стоит увлекаться по утрам одной кашей. Еще хуже, если добавлять к ней бутерброд с маслом и сыром. Такой удар жиров и углеводов способен серьезно навредить фигуре и здоровью в целом. Тогда полезная каша превратится в настоящего вредителя.

Эксперт подчеркнула, что оптимальным вариантом будет употребление небольшой порции каши с яйцом или омлетом, также отличным дополнением к этому блюду станет творог.