Когда каша на завтрак вредит здоровью – заявление диетолога

Когда каша на завтрак вредит здоровью – заявление диетолога
Фото: pexels.com
К каждому приему пищи нужно подходить с умом

Каша на воде или молоке традиционно считается самым полезным завтраком. Однако, выяснилось, что в некоторых ситуациях такая трапеза может только навредить. Ясность в важный для здоровья вопрос внесла известный диетолог Юлия Чехонина.

Эксперт по питанию напомнила, что, в первую очередь, необходимо обращать внимание на баланс белков, жиров и углеводов. По наблюдениям диетолога, в нашей стране частым явлением стал переизбыток жира и углеводов. Нехватка белка плохо действует на здоровье, также такой дисбаланс приводит к ожирению.

Именно поэтому не стоит увлекаться по утрам одной кашей. Еще хуже, если добавлять к ней бутерброд с маслом и сыром. Такой удар жиров и углеводов способен серьезно навредить фигуре и здоровью в целом. Тогда полезная каша превратится в настоящего вредителя.

Эксперт подчеркнула, что оптимальным вариантом будет употребление небольшой порции каши с яйцом или омлетом, также отличным дополнением к этому блюду станет творог.

Источник: Здоровое-питание.рф ✓ Надежный источник
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