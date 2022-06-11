Сергей Собянин рассказал, где можно отметить важную дату

Глава столичной администрации Сергей Собянин напомнил, что 12-ого июня в Белокаменной проведут ряд развлекательных, культурных и спортивных мероприятий. Насыщенная праздничная программа посвящена Дню России.



Так, на главной площади страны пройдет большое концертное мероприятие. На Красной площади выступят знаменитые отечественные артисты.

Столичные бульвары приглашают жителей и гостей города принять участие в фестивале "Времена и эпохи". Данное мероприятие рассказывает о важнейших вехах в истории нашей страны и ее главных победах. Выставка на Покровском бульваре посвящена борьбе Руси с крестоносцами. Тверской бульвар расскажет посетителям о ходе Отечественной войны 1812 года, а Пушкинская площадь посвящена эпохе Петра I.

Масштабный Фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ. Посетители смогут попробовать национальные блюда русской кухни, принять участие в мастер-классах, а также развлекутся на многочисленных уличных концертах.

В крупнейших московских парках пройдут интересные развлекательные и образовательные программы. Гости рекреационных зон смогут поучаствовать в различных интерактивных представлениях.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что День России является важным праздником для каждого жителя нашей страны, градоначальник пригласил прочувствовать мощную энергетику и атмосферу этого дня на городских площадках Москвы.