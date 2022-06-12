Как часто бывает, кот отлично поладил с псами

Традиционный миф о том, что коты и собаки – злейшие враги часто разбивается о реальное положение дел. Многие семьи могут похвастаться тем, что их домашние любимцы отлично ладят и даже испытывают огромную симпатию друг к другу. Одним из доказательств такой любви между котами и собаками стал стремительно распространившийся по интернет-пространству видеоролик со спящим семейством пушистиков.



На умилительных кадрах три большие собаки спят бок о бок. Такое привлекательное теплое и мягкое царство не оставило равнодушным серо-белого кота. Усатый справедливо рассудил, что самым комфортным местом будет пространство между старшими товарищами.

Котик удобно разместился между двумя собаками и уже собрался отправиться в объятия Морфея. Однако внезапно третий пес по достоинству оценил выбор кота и решил сам занять лучшее место. Наглые песик буквально внедрился между котом и другой собакой, чтобы оказаться в самом центре мягкого царства.

Котик понял, что придется потесниться, но уходить отказался. В итоге клубок из шерсти и милых мордочек благополучно отправился в мир сновидений.