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Актриса эротического жанра Лола Тейлор опубликовала в социальных сетях обращение к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, призвав того капитулировать. Дама пообещала, что в таком случае устроит главе Незалежной бурную ночь.
В видеобращении дива заявила, что конфликту нужно положить конец – если президент Украины проявит благоразумие, она его как следует наградит, передает РИА ФАН.
Как пишут в СМИ, Лола Тейлор – уроженка Ишима. Какое-то время проживала в Свердловской области, затем перебралась в столицу. Там начала строить карьеру в фильмах для взрослых.
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