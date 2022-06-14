Теперь к главе Незалежной обращаются и представители фильмов для взрослых

Актриса эротического жанра Лола Тейлор опубликовала в социальных сетях обращение к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, призвав того капитулировать. Дама пообещала, что в таком случае устроит главе Незалежной бурную ночь.

В видеобращении дива заявила, что конфликту нужно положить конец – если президент Украины проявит благоразумие, она его как следует наградит, передает РИА ФАН.

Как пишут в СМИ, Лола Тейлор – уроженка Ишима. Какое-то время проживала в Свердловской области, затем перебралась в столицу. Там начала строить карьеру в фильмах для взрослых.