Порнозвезда предложила Зеленскому сдаться в обмен на горячую ночь

Порнозвезда предложила Зеленскому сдаться в обмен на горячую ночь
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Теперь к главе Незалежной обращаются и представители фильмов для взрослых

Актриса эротического жанра Лола Тейлор опубликовала в социальных сетях обращение к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, призвав того капитулировать. Дама пообещала, что в таком случае устроит главе Незалежной бурную ночь.

В видеобращении дива заявила, что конфликту нужно положить конец – если президент Украины проявит благоразумие, она его как следует наградит, передает РИА ФАН.

Как пишут в СМИ, Лола Тейлор – уроженка Ишима. Какое-то время проживала в Свердловской области, затем перебралась в столицу. Там начала строить карьеру в фильмах для взрослых.

Источник: ВКонтакте • Требует проверки
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