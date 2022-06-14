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Сегодня, 14 июня, стало известно о резонансном дело в российской столице. Сообщается, что сотрудники Федеральной службы безопасности нашей страны задержали жительницу Белокаменной по подозрению в осуществлении государственной измены.
Стоит отметить, что это весьма тяжкая статья, в рамках которой можно загреметь за решетку на срок до двух десятилетий. Обстоятельства резонансного дела пока не раскрываются в интересах следствия.
Известно, что жительницу столицы уже взяли под стражу, в отношении нее ведется расследование. Решение об аресте россиянки приняли судьи Лефортовского суда столицы. Такую информацию предоставил источник РИА "Новости".
Дело получило маркировку "секретно", разумеется, никакие подробности в настоящий момент не разглашаются. Что натворила россиянка, пока остается загадкой.
Москва не станет вешать трубку