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Буквально через несколько дней пассажиры подмосковных автобусов и маршруток лишатся возможности платить за проезд живыми деньгами. Вскоре расплатиться за транспортную услугу можно будет только безналичным способом.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", большинство жителей региона итак отдали предпочтение оплате проезда по карте. Теперь же такой способ будет закреплен на законодательном уровне.
Данные нововведения вступят в силу с 18 июня. Пассажиры смогут платить за проезд только банковскими или проездными картами.
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