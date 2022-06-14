В Подмосковье запретят платить за автобусы наличкой

Распоряжение начнет действовать с 18 июня

Буквально через несколько дней пассажиры подмосковных автобусов и маршруток лишатся возможности платить за проезд живыми деньгами. Вскоре расплатиться за транспортную услугу можно будет только безналичным способом.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", большинство жителей региона итак отдали предпочтение оплате проезда по карте. Теперь же такой способ будет закреплен на законодательном уровне.

Данные нововведения вступят в силу с 18 июня. Пассажиры смогут платить за проезд только банковскими или проездными картами.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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