Мероприятия посетили три миллиона человек

С наступлением лета в Москву вновь вернулись любимые миллионами граждан многочисленные мероприятия. Сегодня любой житель российской столицы может найти себе занятие по душе, ведь в городе постоянно проходят грандиозные праздники. Еще недавно москвичи пробовали гастрономические изыски на фестивале "Рыбная неделя". Позже в столицы состоялись исторический фестиваль "Времена и эпохи" и географический – "Подорожник".

К слову, последнее два праздничных события посетили три миллиона человек. Об этом рассказа мэр Москвы Сергей Собянин. Политик подвел итоги фестивалей "Времена и эпохи" и "Подорожник" в личном блоге. Так, по его словам, любителей истории принимало рекордное число площадок. Узнать о выдающихся достижениях России можно было на 61 точке реконструкции.

Особой популярностью у москвичей пользовались мастер-классы. Как подчеркнул глава столичного региона, их посетили более 300 тысяч человек. Гости не обошли стороной и многочисленные познавательные занятия, а также театрализованные представления.

"А на ВДНХ впервые прошел Фестиваль путешествий по России "Подорожник". В течение трех дней более 300 тыс. москвичей и туристов знакомились с традициями и достопримечательностями регионов России", – отметил Сергей Собянин.

Для жителей и гостей столицы работали пять тематических шатров, посвященных Дальнему Востоку, Черному морю, Санкт-Петербургу, Арктике и Центральному федеральному округу. С лекциями для гостей выступили тревел-блогеры, гастрокритики и писатели.

Кроме того, посетителей порадовали многочисленные музыкальные коллективы. Особый интерес у гостей фестиваля вызвала гастрономическая зона, где можно было отведать блюда народов России и поучаствовать в кулинарных мастер-классах.