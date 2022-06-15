Современная реальность диктует свои правила

Многие весьма скептически относятся к привычке некоторых людей заклеивать скотчем или изолентой камеры на смартфонах и ноутбуках. Большей части россиян такие меры личной безопасностикажутся излишними. Мол, на самом деле вряд ли кто-то может проследить за жизнью пользователя с помощью камер. Своим мнением на этот счет поделился профильный специалист Григорий Пащенко.



Удивительно, но начальник проекта "КиберМосква" поддержал стремление бдительных граждан полностью обезопасить свое личное пространство. По мнению специалиста, заклеивание камер на ноутбуках и мобильных телефонах не является излишним. Эксперт объяснил, что различные вирусы и вредоносные программы действительно могут подключиться к камере персонального компьютера или смартфона.

Такие лазейки используют недобросовестные коммерсанты для того, чтобы узнать предпочтения потребителей, отмечает "МИР24". Кроме того, возможно персональное наблюдение в рамках заказа на конкретного человека. Разумеется, подобного рода слежка является незаконной и точно не понравится простому обывателю.

Как подчеркнул специалист, небольшой кусочек скотча действительно может обезоружить нечистых на руку бизнесменов, которые не чураются нарушать личное пространство людей в погоне за собственной выгодой.

"Называть это паранойей в наших условиях нельзя, это мера личной безопасности", – отметил эксперт.

