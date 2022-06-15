Жителей Москвы приглашают принять учатие в проекте "Знатоки района"

Участников проекта ждут викторины, лотерея и музыкальные разминки

Летний сезон принес жителям Москвы множество разнообразных мероприятий. Сегодня каждый житель или гость российской столицы может найти для себя интересное занятие на масштабных фестивалях, дворовых конкурсах, городских спортивных соревнованиях. Кроме того, москвичи могут принять участие в проекте "Знатоки района".

Организаторы образовательного проекта приглашают всех желающих проверить свои знания в рамках викторин. Участников ждут интересные вопросы, посвященные истории родных улиц и переулков, площадей и скверов. Гражданам предлагается не просто весело провести время, но и набрать большой багаж знаний.

Важно отметить, что встречи проводятся в самых живописных местах столичных районов. Викторины проходят под открытым небом или в библиотеках, домах культуры. Среди участников разыгрываются 20 вопросов. Победителем становится каждый, кто ответит хотя бы на один из них.

Кроме того, организаторы проводят для гостей интерактивные экскурсии-викторины, посвященные знаковым местам родных районов. Встречи завершаются лотерейными розыгрышами. Счастливчики могут стать обладателями сувенирной продукции с символикой столичной программы "Мой район", а также выиграть сладкие призы.

Также для гостей проекта действует буккроссинг. Организаторы проводят для участников музыкальные разминки. Кроме того, предусмотрена детская программы – малыши получают сладкие подарки.

График мероприятий публикуется в официальной группе проекта "Знатоки района" в социальных сетях, а также в пабликах и чатах районов Москвы.