Некоторых граждан ЛДНР и Украины обяжут уехать из России

Некоторых граждан ЛДНР и Украины обяжут уехать из России
Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Им установили срок до 17 августа

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обязать покинуть территорию России, если не будут оформлены разрешительные документы. Об этом сообщили в МВД РФ. 

Прибывшие в страну должны привести документацию в норму до 17 августа, передает РИА ФАН

Это связано с решением по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев в период пандемии.  Сроки пребывания иностранцев в России приостанавливались до отмены ограничений на транспортное сообщение с их родным государством. Спустя 90 дней после их снятия страну нужно покинуть.

Как пишет РБК, ограничения в отношении ЛНР, ДНР и Украины были сняты 20 мая. При этом беженцы могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по истекшему сроку действия паспорта, отметили в МВД. 

Источник: Главный Региональный
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