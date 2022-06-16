Им установили срок до 17 августа

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обязать покинуть территорию России, если не будут оформлены разрешительные документы. Об этом сообщили в МВД РФ.

Прибывшие в страну должны привести документацию в норму до 17 августа, передает РИА ФАН.

Это связано с решением по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев в период пандемии. Сроки пребывания иностранцев в России приостанавливались до отмены ограничений на транспортное сообщение с их родным государством. Спустя 90 дней после их снятия страну нужно покинуть.

Как пишет РБК, ограничения в отношении ЛНР, ДНР и Украины были сняты 20 мая. При этом беженцы могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по истекшему сроку действия паспорта, отметили в МВД.