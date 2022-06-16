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Сегодня, 16 июня, глава Московской области Андрей Воробьев и лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин поставили свои подписи на соглашении о сотрудничестве.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", важное событие произошло на полях Петербургского международного экономического форума.
В частности, Подмосковье подключится к восстановлению школ, дорог и других важных объектов инфраструктуры на территории Новоазовского и Тельмановского районов молодой республики, отмечает телеканал "360".
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