Российские регионы окажут всю необходимую поддержку молодой республике

Сегодня, 16 июня, глава Московской области Андрей Воробьев и лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин поставили свои подписи на соглашении о сотрудничестве.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", важное событие произошло на полях Петербургского международного экономического форума.

В частности, Подмосковье подключится к восстановлению школ, дорог и других важных объектов инфраструктуры на территории Новоазовского и Тельмановского районов молодой республики, отмечает телеканал "360".